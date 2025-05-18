Esnafın sorunları İzmir’de masaya yatırıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı", İzmir'de Birlik, Federasyon ve Oda Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Esnaf ve sanatkarların güncel sorunlarının ele alındığı toplantıya Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Burdur ve Aydın illerinde faaliyet gösteren birlik başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreterler, federasyon ve bakkallar odası başkanları katıldı. Bölge toplantısında mevcut ekonomik şartların esnaf ve sanatkarlar üzerindeki etkileri, çözüm bekleyen yapısal sorunlar ve bölgesel talepler tüm yönleriyle ele alındı. Etkinlik kapsamında, birlik başkanları da söz alarak kendi ilerindeki öncelikli sorunları, sahadan gelen önerileri ve esnafın beklentilerini dile getirdi.