İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
ÇİĞLİ EVKA-5
18.05.2025 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET, İNÖNÜ
18.05.2025 saat 10:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATAT��RK, OĞLANANASI CUMHURİYET
18.05.2025 saat 10:23 ile 12:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, HACIHASAN, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ
18.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KURŞAK
18.05.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE İSTİKLAL, PAŞA
18.05.2025 saat 11:10 ile 15:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNELİ
18.05.2025 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YENİKENT
18.05.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.