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Haberler İzmir İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 18 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

ÇİĞLİ EVKA-5
18.05.2025 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ CUMHURİYET, İNÖNÜ
18.05.2025 saat 10:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES OĞLANANASI ATAT��RK, OĞLANANASI CUMHURİYET
18.05.2025 saat 10:23 ile 12:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

ÖDEMİŞ BEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, HACIHASAN, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ
18.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE KURŞAK
18.05.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE İSTİKLAL, PAŞA
18.05.2025 saat 11:10 ile 15:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 18 Mayıs Pazar

URLA ZEYTİNELİ
18.05.2025 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA YENİKENT

18.05.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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