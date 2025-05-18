Oksijen tüpü bomba gibi patladı

İzmir Tire'de, TOKİ konutlarındaki bir apartmanın ikinci katında önceki gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, bisiklet sporu yapan oğlu ile birlikte yaşayan Fuat Polat'ın tedavi amacıyla kullandığı oksijen tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle Fuat Polat yüzünden hafif şekilde yaralanırken dairede çıkan yangında yaşlı adam içerde mahsur kaldı. Komşuları dairenin kapısını kırarak Polat'ı son anda alevlerin arasından çekip aldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaşlı adam ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İzmir İtfaiye Müdürlüğü alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.