İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Eskici, "İlimle, irfanla, sporla, sanatla, ahlakla donanmış bir nesil olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceksiniz. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlere en iyi imkanları sunmak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve sizleri her alanda desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün yalnızca geçmişin kahramanlıklarını anmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüdüğümüz bu dönemde özellikle gençler bu büyük yolculuğun en önemli taşıyıcılarınızsınız" diye konuştu.