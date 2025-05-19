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Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 19 Mayıs Pazartesi

İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 19 Mayıs Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 19 Mayıs Pazartesi

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 19 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 19 Mayıs Pazartesi

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
19.05.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI YAMANLAR
19.05.2025 saat 09:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI EMEK
19.05.2025 saat 09:45 ile 10:44 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ERZENE
19.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 19 Mayıs Pazartesi

ÇEŞME YALI
19.05.2025 saat 10:07 ile 14:07 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
19.05.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇAMLI, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ
19.05.2025 saat 03:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEYREKLİ
19.05.2025 saat 08:49 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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