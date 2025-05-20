Ege’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmirliler kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile çok sayıda kişi katıldı.

'SİZLERE GÜVENİYORUZ'

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüdüğümüz bu dönemde özellikle gençler bu büyük yolculuğun en önemli taşıyıcılarısınız. Sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin yarınları, sizin ellerinize yükselecek. Büyük Türkiye hayalimiz sizin gözlerinize filizlenecek. Türkiye Yüzyılı doğarken sizler sadece ülkemizin değil, dünyanın da lideri olma potansiyeline sahipsiniz. Türkiye'nin gücü; gençliği, akıl, bilim, teknoloji ve spor alanlarında ortaya koyacağınız başarılarla Türk milletinin adını her alanda duyuracak, dünya sahnesinde hak ettiğimiz yeri alacağız" dedi.

AFYONKARAHİSAR'DA BİN METRELİK BAYRAK AÇILDI

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bin metre uzunluğunda Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eski Müze önünde ellerinde meşalelerle toplanan kalabalık, bin metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

DEMİRCİ'DE KURTULUŞ SAVAŞI CANLANDIRILDI

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde gençlerin bedenleri ile sahaya çizdikleri dev Türkiye haritasında temsili Kurtuluş savaşı canlandırılması büyük beğeni aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri tarafından bedenleri ile stada dev Türkiye haritası çizildi. 800 öğrencinin görev aldığı dev Türkiye haritası ve Kurtuluş savaşı canlandırmasında öğrenciler muhteşem bir gösteri sergiledi. Gösteride düşmanın saldırısı ile başlayan temsili kurtuluş mücadelesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk statta kurulan Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkışı sahnelendi.

DALGIÇLAR 19 MAYIS'I DENİZ ALTINDA KUTLADI

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Fethiye Dalış Okulu dalgıçları Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ve Berkay Çetin Sarıyerlar koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlar, su altında balıklar arasında Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' gerçekleştirdi. Bir dalgıç da üzerinde Atatürk ve Bandırma vapurunun bulunduğu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun yazılı afiş açtı. Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

ÖLÜDENİZ'DE HEM KARADA HEM HAVADA KUTLAMA

Muğla'da Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, anlamına yakışır bir şekilde hem karada hem havada gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda, organize edilen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında plajda dev bir Türk bayrağı açıldı.

Üzerinde "Cumhuriyet Fazilettir" yazılı bayrak, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Ziyaretçiler ve vatandaşlar, bu anlamlı gösteriyi ilgiyle izledi. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise gökyüzünde yaşandı. Öğrenciler, tecrübeli yamaç paraşütü pilotları eşliğinde Babadağ'dan gökyüzüne yükseldi. Uçuş sırasında açılan Türk bayrağı, gökyüzünde gururla dalgalandı