Özel, işçileri yine görmedi

İZMİR Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe olmadan ve tazminat bile ödenmeden kovulan kadın emekçiler, 9 gündür CHP Genel Merkezi önünde yatıp kalkarak haklarını arıyor. Genel merkez önündeki eylemlerin başladığı 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haftanın neredeyse tamamını Ankara dışında geçirmesi ve emekçilere ilgisiz kalması tepkileri artırdı.

Özel, 12-13-14 Mayıs'ta Manisa, 14-15 Mayıs'ta İstanbul, 16 Mayıs'ta ise Aydın'da çeşitli programlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu. 18 Mart Pazar günü ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelerek MYK toplantısına başkanlık eden Özel, günlerdir kendisi ile görüşmeyi bekleyen mağdur kadınları yine muhatap almadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten de randevu isteyen kadın emekçiler, yine cevap bile alamadıklarını dile getirerek kendilerine yaşatılan bu duruma isyan etti.