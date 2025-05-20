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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 20 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 20 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya

09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy

09:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Boyalık
Altınyunus

09:00 - 11:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Cumhuriyet ( 9600 )

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

09:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

10:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Başaran ( YEŞİLYURT )
Çömlekçi ( AKAR )

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer
Ocaklı
Hürriyet
Yolüstü
Büyükavulcuk
Küçükavulcuk

10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çolak İbrahim Bey

09:00 - 12:00
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy ( KEMİK )
Zafer ( Selçuk-İzmir Yolu )
İsa Bey
Belevi
Barutçu
Atatürk

09:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7028 )
Uzunkuyu
Zeytinler
Zeytineli
Birgi

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