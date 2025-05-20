SON DAKİKA İZMİR ELEKTRTİK KESİNTİSİ 20 MAYIS SALI

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 20 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 20 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
09:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Boyalık
Altınyunus
09:00 - 11:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Cumhuriyet ( 9600 )
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Başaran ( YEŞİLYURT )
Çömlekçi ( AKAR )
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer
Ocaklı
Hürriyet
Yolüstü
Büyükavulcuk
Küçükavulcuk
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çolak İbrahim Bey
09:00 - 12:00
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy ( KEMİK )
Zafer ( Selçuk-İzmir Yolu )
İsa Bey
Belevi
Barutçu
Atatürk
09:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7028 )
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