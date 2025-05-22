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Haberler İzmir Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre iller sallandı

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre iller sallandı

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi'nde gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu belirtildi. Saat 06.19’da gerçekleşen sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre iller sallandı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre iller sallandı

Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük 6.0 (MW)

Yer Ege Denizi

Tarih(UTC) 22-05-2025 03:19:36

Enlem 35.8053

Boylam 25.9536

Derinlik 17.7 (KM)

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