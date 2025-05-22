İzmir’de 880 bin konutun yenilenmesi gerekiyor

Zirvede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentsel dönüşümün hızlı ve sağlıklı şekilde ilerlemesi için 6 çözüm önerisi sundu. Çözüm için karşılıklı iş birliklerine hazır olduklarını ifade eden Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki binaların yüzde 33'ünün dönüşmesi gerektiği bilinciyle önümüzdeki dönemde belirttiğim 6 sorunla ilgili atılacak adımların bir parçası olmaya hazırız" dedi.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a plaket verdi.

DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

Kentin altyapı, ulaşım planlaması ve kentsel dönüşüm konusunda eksikleri olduğunu ifade eden Tugay, Türkiye'nin son 60-65 yıl içinde 3 kez dönüşüm süreci geçirdiğini belirtti. 1950- 1980 arasını Hızlı Kentleşme, 1980-2000 arasını Büyük Dönüşüm, 2000 yılından günümüze kadar olan süreci ise Afet Riskli Dönüşüm süreci olarak nitelendiren Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşüm çalışmalarını anlattı. Kentsel dönüşüm uygulamalarının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında yürütüldüğünü belirten Tugay, "Analizler sonucunda İzmir'in tamamında bulunan 2 milyon 639 bin 406 konutun yüzde 33'ünün yenileme önceliği bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık 880 bin konut" diye konuştu.

BAŞKAN TUGAY'DAN 6 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

KARABAĞLAR Uzundere, Karşıyaka Örnekköy, Gaziemir Aktepe- Emrez, Konak Ege Mahallesi, Konak Ballıkuyu ve Çiğli Güzeltepe'de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tugay, "Hak sahiplerinden 405 bin metrekarelik tapu devri alınmış durumda. Bin 150 bağımsız birimin anahtar teslimi yapıldı. 5 bin 798 bağımsız birimin yapım çalışması devam ediyor. Toplamda 7 bin 948 bağımsız birim için çalışmış oluyoruz" dedi.

KREDİ DESTEĞİ

TUGAY kentsel dönüşüm sürecinin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için de 6 çözüm önerisinde bulundu. Tugay, 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinin birleştirilerek Büyükşehir Belediyelerine verilen yetkilerin korunmasını, kentsel dönüşüm yasalarıyla diğer yasaların uyumlu hale getirilmesini, kentsel dönüşüm uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların kısa sürede hallolması için ihtisas mahkemeleri kurulmasını, kredi desteği sağlanmasını, hak sahiplerinin tapularındaki kısıtlayıcı şerh olarak yer alan 'Hazine fazlalığı' olarak bilinen sorunun çözülmesini ve rezerv alanlarının belediyeye devredilmesini istedi. Başkan Tugay'a konuşmasının ardından Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir teşekkür plaketi verdi.

'GELECEĞİMİZ İÇİN HERKESE İŞ DÜŞÜYOR'

ORGANİZASYONUN ikinci oturumunda ise "Kentsel Dönüşümde Ortak Akıl: Geleceği Birlikte İnşa Etmek" başlığı altında konuşmalar gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Yazarı ve Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin'in yaptığı oturumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Finansman Daire Başkanı Behçet Kaan Bolat, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Jülide Tutan, Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ayhan Sulak, İZTO Meclis Üyesi Necmi Okumuş ve Şehir Plancısı, Akıner Invest Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Umut Akıner görev aldı. Konuşmacılar riskli yapıların sağlamlaştırılması ya da yeniden inşası yönündeki çalışmaları yaparken, hem kamu kurumları hem özel sektör hem de vatandaşlarla birlikte hareket edilmesinin önemini vurgularken, güvenli gelecek için güvenli yapıların oluşturulmasında herkese iş düştüğünü dile getirdi.