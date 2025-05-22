  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de kızını boğan annenin cezası belli oldu!

İzmir'de kızını boğan annenin cezası belli oldu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldüren anneye verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan 61 yaşındaki Ayşe Vural, davada, "Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor" dedi. Mahkeme heyeti, Vural'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kızını boğan annenin cezası belli oldu!

Son dakika haberleri... İzmir'de Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın cesedi ile karşılaştı. Zeynep'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 sanık hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılında görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Böylece Vural'ın cezası, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da beraat etti. Karar istinafta da onandı.

İzmir’de kızını boğan annenin cezası belli oldu!

İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

'EVİMİZİN İPİNİ UYUŞTURUCU ÇEKTİ'

Bozma kararının ardından Vural, bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Ayşe Vural duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Vural, "Cezaevinde uyuşturucu ticaretinden yatan sanıklar var. Onlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı nefes alamayacak haldeyim. Evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile incitemem. Asla öyle biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum" diye konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada söz verilen Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman ise "Müvekkil sürekli suç işleyen veya işlemeye meyilli biri değildir. Müvekkil hakkında azami hadden haksız tahrik indirimiyle ceza verilmesini talep ederiz. En büyük felaketi yaşayan sanıktır" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Vural'ı 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle heyet cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA