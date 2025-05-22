‘Kentin dönüşümünü hızlandırmak istiyoruz’

Yeni Asır Gazetesi ile Turkuvaz Medya Grubu işbirliği ve İzmir Ticaret Odası'nın da (İZTO) katkıları ile İZTO Kongre Salonu'ndaki İzmir 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde 'Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm' paneli gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğündeki zirveye panelist olarak Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, Uger Mühendislik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Türker, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ve Arsavev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Ergüven katıldı.

'ZEMİN ISLAHI YAPILMALI'

Zirvenin moderatörlüğünü yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem, ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunun yerini sağlıklı yapı stoklarının yapılması için hepimize görev düştüğünü, iş insanlarına bu konuda daha da büyük görevler düştüğünü vurgulayarak kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun üç büyük şehirden İstanbul ve Ankara gibi İzmir'in de deprem açısından risk altında olan şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade etti. Tanyer Yapı Zemin Grubu olarak zemin iyileştirmesi için zemin ıslahı ve derin temel imalatı hizmeti verdiklerini aktaran Tozburun, "Kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde özellikle İzmir'de gerçekleşmesi gerekiyor. Yeni yapı stoku ile eski yapı stokunu eritilip, zeminin derin temel imalatları ile güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ALAN BAZINDA DÖNÜŞÜM

Uger Mühendislik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Türker, Bayraklı, Konak ve Karabağlar olmak üzere İzmir'in 3 ayrı ilçesinde kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerinin altını çizerek, "Toplamda 12 noktada 78 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projeyi yapıyoruz. Bana göre bu İzmir'deki kentsel dönüşüm hızını da göz önünde bulundurduğumuzda önemli bir tutar ama maalesef 2020'den bu yana hesapladığımızda İzmir depreminden sonra kentin çok yavaş dönüştüğünü, bu dönüşümü hızlandırmak istiyoruz" dedi.

YEŞİLDERE SORUNU

İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, İzmir'de dönüşümün diğer şehirlere göre gerçekten yavaş ilerlediğini savundu. Yeşil, "Şu an karınca gibi ilerliyoruz ama tavşan gibi koşmamız gerekir. İzmir'e gelirken Yeşildere'den geçerken hiç kimse ilk kez kente gelen misafirine göstermek istemiyor, utanıyoruz. İzmir bu mudur diye düşünmesinler diye" ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, kentsel dönüşümde emsal artışı konusu, arsa üretimi ve en önemlisi müteahhitlerin sınıflandırılması konusunun önemine değindi. Emsal artışı olmadan kentsel dönüşümde istenilen düzeyde bir dönüşümün yapılmasının mümkün olmadığını aktaran Kahraman, "Kentsel dönüşümde emsal artışının belediyelerimizin Meclis kararları ile değil, şehir ve plancılık kriterleri ile yapılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Ergüven ise, arsadan eve giden yolculuk olarak sistemi tersine döndürmeyi düşündüklerini, buna da pandeminin sebep olduğunu ifade etti. Ergüven, "En azından alt yapısı getirilmiş bölgelerde şehir dışına nüfusu yaymak, tüm dünyada olduğu gibi gelişmiş metropollerde olduğu gibi nüfusu yaymak ve erişebilir şekilde yaymak hedefimiz Arsavev olarak" diye konuştu. Ergüven, şehir merkezlerindeki nüfus yoğunluğunun azaltılıp, çeperlere dağıtılabilirse kentsel dönüşümünün daha da kolay olacağının altını çizdi.