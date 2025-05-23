Adliyede rüşvet operasyonu

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı ve icra katibi, bir avukattan istediği rüşveti alırken suçüstü yakalandı. İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B.(26), avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kendisinden rüşvet istenildiği öne sürülen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini kendilerine söyledi. Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. dün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği esnada harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.D.'yi suç üstü yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.