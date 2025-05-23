Ege'de rekor sıcaklık kapıda!

"DEĞİŞKEN HAVA KOŞULLARI ARTIK 'YENİ NORMAL' HALİNE GELDİ"



İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl ise Türkiye'nin bu haftadan itibaren ani sıcaklık artışlarıyla kısa süreli yaz havası yaşayacağını söyledi.



Değişken hava koşullarının artık "yeni normal" haline geldiğini anlatan Tağıl, şunları kaydetti:



"Şu anda yaşadığımız sıcak hava dalgası, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden rekor sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bu tür ekstrem hava olayları, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olarak artık çok daha sık ve yıkıcı şekilde yaşanıyor. Mayıs ayında yaşanan bu durum, sadece 'mini bir yaz' değil, gelecekte daha uzun sürecek ve daha sık tekrarlanacak sıcaklık dalgalarının öncüsü olabilir. Ayrıca çöl tozları, sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor."

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