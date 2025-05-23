İzmir’de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ilıca Mahallesi'nden Şifne Mahallesi'ne seyreden H.E. (59) idaresindeki 35 CIC 356 plakalı kamyon, Ardıç Kavşağı'nda karşı istikametten gelen İbrahim Yurt (28) yönetimindeki 35 BUA 161 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, İbrahim Yurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Yurt'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü H.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.