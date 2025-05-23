İzmir'e müjde! Menemen artık Menemen' ait

Menemen Menemeni'nin tescillenmesini değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan Menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir. İlçemize, İzmir'imize, ülkemize hayırlı olsun" dedi. Menemen Belediyesi, Başkan Aydın Pehlivan öncülüğünde ilçenin değerlerini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor. İki hafta önce bir milyonu aşkın kişiyi Emiralem Çilek Festivali yoluyla Emiralem Çileği ile buluşturan ve yörenin çileğinin tanıtılması için kapsamlı bir etkinliğe imza atan Menemen Belediyesi, şimdi de sofraların geleneksel ve değişmez yemeklerinden olan Menemen yemeğinin coğrafi ismini aldı.

"KÜLTÜRÜMÜZE, TARIMSAL ÜRÜNLERİMİZE, TARİHİMİZE, SOFRAMIZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"



İlçeyle aynı isimle anılan Menemen Menemeni için yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kültürümüze, tarımımıza, tarihimize, geleceğimize ve soframızdaki yemeğime sahip çıkarak Menemen'in değerlerini gelecek nesillere taşımayı, vazgeçilmez bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gerek sokak sağlıklaştırma ve kent arşivi ve müzesi projemizle tarihimize, gerekse de festivallerimizle çileğimize, incirimize, çömleğimize sahip çıkıyoruz. Antik çağlardan beri binlerce yıllık geçmişi olan bu topraklarda oluşan zenginliği çocuklarımıza ve yarınlarımıza aktarmayı çok önemsiyoruz. Menemen Menemeni için aldığımız bu coğrafi işaret de çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Artık gururla söyleyebiliriz ki sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan Menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir" dedi.