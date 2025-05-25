‘Evde paketleme’ mağdurları sahte belgeyle tehdit edildi

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığının, ev hanımlarına ek iş vaadinde bulunarak, ikna ettikleri kişilerden haksız kazanç sağlayan 32 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor. Polis, bir mağdurun şikayeti üzerine yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Mağdurları ikna ettikten sonra ürünlerin gönderimi için "güvence bedeli" talep eden örgüt üyeleri, ardından kadınlardan "vergi, sigorta ve kargo" ücretleri gibi çeşitli nedenlerle para istemeye devam etti. Örgüt, para göndermekten vazgeçen kadınlara, şirket bünyesine alındıklarını, adlarına vergi levhası oluşturulduğunu söyledi. Ev hanımlarını panik ve korku haline iten şebeke üyeleri, hazırladıkları "güvenlik protokolü" adlı sahte belgeyle kadınlara haklarında dava açılacağı tehdidinde bulundu.