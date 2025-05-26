3 yaşındaki minik Ömer motosikleti çalıştırıp düştü

İzmir'de emlakçılık yapan babasının iş yerinde bulunan 3 yaşındaki Ömer Halis, esnaf komşunun elektrikli motoruna binip çalıştırdı. Küçük çocuk, yürüttüğü elektrikli motosikletle beraber devrilirken tehlikeli anlar kameraya yansıdı. İlçede emlakçılık yapan Tarık Ülker, ofiste çalıştığı esnada 3 yaşındaki oğlu Ömer Halis Ülker, elektrikli motosiklesikletine binen Ömer Halis, üzerinde anahtar bulunan motosikleti çalıştırdı. Bir anda gaza basan küçük Ömer Halis, yere düştü. Baba Ülker, oğlunu kucağına alırken, şans eseri küçük Ömer Halis olayı yara almadan kurtardı.