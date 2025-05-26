İzmir Alaçatı’da denize giren genç akıntıya kapılarak boğuldu! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, saat 15.30'da Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki Deliklikoy'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.