İzmir'de düğün salonunda çöken taş kemerin altında kalmıştı! Doktorun eşi de hayatını kaybetti

Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.