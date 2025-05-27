Ailecek son anlar

Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35)'nın yaşamını yitirdiği eşi Güler Baltacı (35)'nın ise yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mayıs tarihinde Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Verdant Düğün Salonu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Öte yandan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için gittikleri düğün salonunda son onları güvenlik kameralarına yansıdı.