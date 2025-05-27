İZELMAN’ın yüzde 30 teklifine sendikadan ret

İZELMAN'DA greve günler kala taraflar yeniden masada buluştu. İşveren tarafı yüzde 26,19'luk teklifini yüzde 30'a çıkartırken, bu teklif de sendikalar tarafından reddedildi. Sendikalar taleplerini yüzde 60 olarak açıklamıştı. İşveren kanadı daha önce vermiş olduğu yüzde 26,19'luk teklifi yüzde 30'a çıkarttı ancak bu teklif de sendikalar tarafından kabul görmedi. Sendikalar daha önce taleplerini yüzde 60 olarak açıklamıştı. Genel-İş grev kararını asmış ve anlaşma olmazsa 29 Mayıs 2025 tarihinde greve çıkılacağını ilan etmişti. Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal "Bugün gruplar ve iş riskleri üzerinde tartışmalar oldu. Umarım masada istediğimiz rakamlarda bitiririz. Oraya doğru gidiyor ama bitmediği takdirde yasal hakkımız olan grevi kullanmaktan geri kalmayacağız. Bu bir tehdit değildir. Tekliflerini yüzde 30'a çıkardılar. Bu tekliflerini bizim istediğimiz seviyeye çekerlerse imza atarız" dedi.