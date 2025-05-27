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Haberler İzmir İzmir'de isale hattı bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

İzmir'de isale hattı bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamayla ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle su ve taş parçaları havada uçuşurken, yolda büyük bir çukur oluştu. Park halindeki 4 otomobil ise hasar gördü.

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle park halindeki 4 otomobil hasar gördü.

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 737 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne ait içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte tonlarca su ve taş parçaları metrelerce havaya fırladı, yolda çukur oluştu.

Park halindeki 4 otomobil hasar gördü. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

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