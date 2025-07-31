İzmir’de günlerdir toplanmayan çöpler alev aldı

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, günlerdir çöp konteynerlerinin yanında bulunan mobilya atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, park halindeki araçlarını bölgeden uzaklaştırarak muhtemel bir zararın önüne geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olamadığı öğrenildi.