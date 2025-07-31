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İzmir'de kıyıya vuran orkinoslar için inceleme!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde kıyıya çok sayıda orkinos vurdu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan gerekli numuneleri alıp incelemeye gönderdi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kıyıya vuran orkinoslar için inceleme!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde kıyıya vuran orkinoslarla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

İzmir’de kıyıya vuran orkinoslar için inceleme!

Çeşme ilçesinde çok sayıda orkinos kıyıya vurdu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinoslarla ilgili harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kıyıya vuran orkinoslardan incelenmek üzere numune aldı.

Yetkililer, gönderilen numunelerde yapılacak analizin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

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