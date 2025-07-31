İzmirliler susuz kalmamak için su depoları alıyor!

Siparişlere yetişmek için günde iki vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Beşer, şöyle konuştu:



"Sektör olarak yaz aylarımız normalde hareketli geçer ama bu sene bu kurak süreçten dolayı sektörde farklı bir hareketlilik var. Ev tipi tanklardan, 1000 litreden başlayarak büyük tonajlı 200 tona kadar tanklar üretmekteyiz. Ev tipi tanklarda aylık 1000 civarında bir üretimimiz varken son 2 aylık süreçte yüzde 100'e yakın bir üretim artışı gerçekleşti. Sektördeki arkadaşlarımız talebe yetişemiyor. Susuzluk korkusuyla vatandaşlarımız evinde olan su deposunu büyütmeye çalışıyor, olmayan da yenisini almaya çalışıyor."



Beşer, çevre illerden de siparişlerin geldiğini aktararak, "Çeşme, Menderes'te Özdere, Gümüldür mahalleleri, Aydın'a geçersek Kuşadası, Muğla'nın Bodrum, Marmaris tarafında müthiş bir yoğunluk var. İzmir'deki artışımızın yanı sıra sahil kesimlerinde iki misli bir talep oluyor. Onlara yetişilmeye çalışılıyor. Bu süreçte imalatı ne kadar yükseltmeye çalışsak da bir şekilde bir yere kadar cevap verebiliyoruz." dedi.