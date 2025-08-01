İzmir Çeşme'de su kesintisi krizi! 7 saatten 10 saate çıkarıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacının Kutlu Aktaş Barajı ve yer altı kuyularından karşılandığı hatırlatılarak, barajdaki su rezervinin yüzde 5'in altına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'nın su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi, turizm ve yaz sezonu içinde Çeşme ilçesinde artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacının pik değerlere ulaşması nedeniyle, mevcut kaynaklar ile su ihtiyacının karşılanabilmesinde kritik noktaya gelinmiş olup, tüm Çeşme genelinde su kesintisi uygulaması aşamasına geçilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış, 26.07.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.