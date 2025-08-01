Manisa ve İzmir için kuraklık tehlikesi yok

SICAKLIK mevsim normallerinin üzerinde yaşandığı Manisa'da kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış Raporuna göre Manisa ve İzmir'de yağışlar normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış Raporunu açıkladı.

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 12.5 mm yağış kaydedilmiştir. Haziran ayı yağışları; 33.6 mm olan (1991-2020) normalinin yüzde 63 altında, 11.9 mm olan 2024 Haziran ayı yağışının yüzde 5 üzerinde gerçekleşti. Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre ise Manisa ve İzmir illeri için henüz kuraklık tehlikesi bulunmuyor.