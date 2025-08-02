Belediyeden 919 milyon TL’lik taşınmaz satışı

Bornova Belediyesi, ilçedeki 45 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Aralarında Ergene, Gürpınar ve Erzene mahallelerinin de bulunduğu parsellerden toplam 919 milyon TL gelir hedefleniyor. Belediye başkanları, belediyelerin içinde bulunduğu mali krizi aşmak amacıyla gayrimenkul satışına yöneliyor. Bu kapsamda Bornova Belediyesi de mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkardı. Belediye Meclisi'nden alınan yetkiyle harekete geçen Bornova Belediyesi, Ergene, Egemenlik, Erzene, Çamdibi, Gürpınar, Kazımdirik, Altındağ, Işıklar ve Kemalpaşa mahallelerinde yer alan toplam 45 parsel için satış kararı aldı. Satış ihaleleri, 12 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.