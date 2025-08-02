Enerji sektörüne üniversiteli tekniker destegi verilecek

Yenilenebilir enerji sektöründeki firmalarının nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) açılan alternatif enerji kaynakları teknolojisi programında ilk öğrenciler bu yıl ders başı yapacak. Kuvvetli rüzgarı ve güneşli gün rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde önemli yere sahip İzmir, rüzgardan en çok elektrik üreten şehirler arasında yer alıyor. Türkiye'deki ilk rüzgar enerji santralinin 1988 yılında kurulduğu kent, rüzgarı enerjiye çevirme altyapısının yanı sıra son yıllarda bu sektörle ilgili ekipman üretiminde de öne çıktı. İzmir'de kümelenen türbin kanat ve ekipman üreticileri, kentte 40 bin civarında kişiye istihdam sağlıyor.