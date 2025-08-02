Kırkpınar’dan ‘yangın’ tepkisi: Gerçekleri milletimize anlatmaya devam edeceğiz

İzmir CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili "Tesadüf mü, plan mı?" başlıklı açıklamalarına, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar sert bir dille yanıt verdi. Kırkpınar, söz konusu iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını savunarak, bunların toplumda kafa karışıklığı yaratmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, orman yangınlarının sona erdiğini ve bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının başladığını ifade etti. CHP'nin bu süreçte siyasi rant devşirmeye çalıştığını ileri süren Kırkpınar, "Yangınlar bitiyor. Ama içimiz CHP'nin yalan rüzgarları ile yeniden alev alıp yanmaya devam ediyor" dedi.

'CHP ZİHNİYETİ BİTMİYOR'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, yangın çıkan bölgelerin Çeşme Turizm Projesi ile bağlantılı olduğu yönündeki açıklamalarını eleştiren Kırkpınar, "Yangınların söndürülmesinde gösterilen emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle milletimize anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Özkan'ın elinde bilgi ve belge olmadan açıklamalarda bulunduğunu vurgulayan Kırkpınar, "Doğal afet ve yangın gibi felaketler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP zihniyeti hiç bitmedi, bitmeyecek. Savcılığı göreve çağırmakla yetinmek yerine ellerinde belge varsa bunu mahkemelere sunmalıdırlar. Türk yargısı, bağımsız ve tarafsız yapısıyla en doğru kararı verir" şeklinde konuştu. Yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarının başladığını da hatırlatan Kırkpınar, Orman Genel Müdürlüğü'nün 200 yıla yakın tecrübesi ve personelinin fedakârlığıyla bu alanların yeniden ormana dönüşeceğini söyledi. "Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek" diyen Kırkpınar, CHP'li isimlerin bu süreci siyasete alet etmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.