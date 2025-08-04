Başkan Yardımcısı’na karalama kampanyası

İZMİR'İN Menderes ilçesinde geçtiğimiz aylarda makamında fiziki saldırıya uğrayan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, bu kez sosyal medyada hedef alındı. Sönmez'e ait olduğu iddia edilen yazışmaların kurgu olduğu ortaya çıktı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve Başkan Yardımcısı Sönmez, suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabı üzerinden, Sönmez'e ait olduğu iddia edilen bir yazışmanın ekran görüntüsü paylaşıldı. Sönmez, olayla ilgili şöyle söyledi: "Bu bir itibarsızlaştırma çabasıdır. Bu şekilde algı operasyonu yapmak isteyenler hiçbir şey başaramayacak. Bu kirli kampanyaya karşı suç duyurusunda bulunduk" dedi.