Bugüne kadar Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı ve Kuzey Denizi gibi birbirinden zorlu parkurları yüzerek geçmeyi başaran Bengisu Avcı, son etap olan Tsugaru'da Honshu'dan suya girdi. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzen Bengisu Avcı, Ocean's 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçti.

Bugüne kadar Ocean's 7 yolunda altı kanalda Türk bayrağını gururla açtığını söyleyen Bengisu Avcı, "Yedinci ve son etabım olan Tsugaru için de hazırım. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçtiğim gün kurduğum hayallerin gerçek olmasına artık çok yakınım. Her şey, bundan tam yedi yıl önce bir 3 Ağustos günü başlamıştı ve yine her şey 3 bir Ağustos'ta mutlu sona ulaşmak için start veriyoruz.