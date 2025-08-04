İç organları dışarıda doğan Kaan bebek yaşama tutundu

İZMİR'DE karın duvarı kapanmadığı için 34 haftalıkken bağırsağı ve karaciğeri vücudunun dışında dünyaya gelen Deniz Kaan bebek, ailesinin kararlığı ve doktorların mücadelesi sayesinde sağlığına kavuştu. Burdur'da yaşayan Serkan Kurnaz'ın eşi Bilge Kaplan Kurnaz'ın hamileliğinin 11. haftasında yapılan kontrollerinde bebeğe omfalosel (bebeğin gelişimi sırasında bağırsak, karaciğer, mesane, mide gibi organlarının karın duvarının dışında gelişmesi) tanısı konuldu. Anne Bilge Kaplan Kurnaz ise hamilelik döneminde yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Hamileliğinin 11. haftasında doktorların "bebeğinizi aldırın" önerisiyle adeta dünyasının yıkıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu: "Yol uzun ama sabır gerektiren bir süreç. Sevgiyle, sabırla, emin ellerde umuda yaklaşıyoruz. Bu mucizenin hikayesi. Bu güçlü bebeğin umutlu yolculuğu bence. Bebekler çok güçlü. Onlardan asla vazgeçmeyin."

Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala ise omfaloselin anne karnında erken haftalarda ultrason muayenesi ile tespit edilebildiğini ve bebeğin herhangi bir genetik hastalık ve ek anormallik tespit edilmediği takdirde doğum sonrası etkin tedavi ile sağlığına kavuşabildiği söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Emre Divarcı ise bebek doğduğunda karın ön duvarında 10 santimetrelik bir açıklığın bulunduğunu söyledi. Divarcı, "Doğum sonrası hastanemize geldi. 'Evreli onarım' dediğimiz iki ameliyat geçirdi. Karın duvarındaki defekt (doğumsal kusur) büyüktü bunu kapatmak için önce bir yama koyduk. Şimdi karnı tamamen kapandı. Beslemeye başladık. Birkaç güne kadar da taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.