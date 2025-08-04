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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçede ne kadar süreli kesilecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

09:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy

İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

09:00 - 11:00
BUCA / İZMİR
Fırat

08:30 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Şifne

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
Kozbeyli

10:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu 6002 )
Bağyurdu Yeni ( MELİS )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( İncirlipınar )

İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

10:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
Kaleköy

09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy
Karadoğan
Demircili

10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Somak
Hisarlık
Kaplan
Turan
Musalar
Ortaköy
Topalak
Yemişler
Toparlar
Akmescit
Armutlu
Başköy
Çukurköy

10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Subaşı
Atalan
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