İzmir elektrik kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçede ne kadar süreli kesilecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçede ne kadar süreli kesilecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
09:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
09:00 - 11:00
BUCA / İZMİR
Fırat
08:30 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
Kozbeyli
10:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu 6002 )
Bağyurdu Yeni ( MELİS )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( İncirlipınar )
10:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
Kaleköy
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy
Karadoğan
Demircili
10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Somak
Hisarlık
Kaplan
Turan
Musalar
Ortaköy
Topalak
Yemişler
Toparlar
Akmescit
Armutlu
Başköy
Çukurköy
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Subaşı
Atalan
19 Mayıs