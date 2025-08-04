İzmir'de akmayan suya tasarruf çağrısı!

İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü. İklim değişikliği, düzensiz yağış rejimi ve artan nüfus baskısı nedeniyle şehrin su kaynakları alarm veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada mevcut gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda ciddi su sıkıntısı yaşanabileceği vurgulanırken, İZSU tarafından "Her Damla Değerli" vurgusuyla acil tasarruf çağrısı yapıldı.
İZMİR'İN su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2000'li yılların başında, ortadaki minarenin zirvesine kadar yükseldiği belirtiliyor. Gerekli tedbirler alınmadığı için barajın bugünkü görüntüsü, su kıtlığının bir kanıtı oldu.
'ÖNLEM İÇİN GEÇ KALINDI'
İzmir, iklim değişikliğinin en çarpıcı etkilerinden biri olan su kıtlığı ile karşı karşıya. Çeşme'de önlem amaçlı gerçekleştirilen su kesintilerinin süresi uzarken İZSU 6 Ağustos'tan itibaren belirlenen bölgelerde de bu önlemlerin alınacağını belirtti.
TAHTALI Barajı'ndaki su miktarı, 2025 yazında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Doluluk oranı Temmuz 2025'te yüzde 10,68'e düştü. Bu rakam, bir krizin habercisiydi, ancak İZSU bu gerçeği göremedi.
Kent geneline yayılan su kriziyle birlikte vatandaşlar İZSU tarafından yayınlanan tasarruf çağrısına şaşırarak, "Zaten sularımız akmıyor. Şimdiye kadar önlem alınmadı, şimdi mi su tasarrufu yapmamız isteniyor" diyerek isyan etti.
İzmir Planlama Ajansı'nın uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analiz de 2015- 2025 arasında Tahtalı Barajı yüzey alanının ciddi şekilde küçüldüğünü ortaya koydu. İZSU Genel Müdürlüğü "Her Damla Değerli" vurgusuyla bahçe sulamasının sınırlanması, mümkünse damla sulamanın tercih edilmesi, araç yıkama ve havuz doldurma için su kullanımının azaltılması, gri su kullanımının (banyo ve lavabo sularının yeniden kullanımı) teşvik edilmesi, evlerde yağmur suyu depolama sistemlerinin kurulması, gereksiz su kullanımından kaçınılması çağrısında bulundu.
Çeşme'deki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi, kuraklık ve artan tüketim nedeniyle düştü. Baraj sularının çekilmesiyle eski İzmir-Çeşme karayolu yeniden ortaya çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda su krizine karşı önemli adımlar attı. İçme suyu hatları yenilenirken, su kayıp-kaçak oranı düşürüldü, taşkın riskine karşı dere temizlikleri gerçekleştirildi. Yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılırken, yenilenebilir enerji projeleriyle çevresel etki azaltıldı.
PETKİM'DEN İZMİR'E DESTEK
İzmir'in içme suyu ihtiyacına yönelik önemli bir destek, kent sanayisinin önde gelen kuruluşlarından PETKİM'den geldi. Aliağa'daki Güzelhisar Barajı'ndan, İZSU şebekesine son 12 günde toplam 350 bin metreküp su transfer edildi. PETKİM tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2022 tarihinde İZSU ile yapılan protokol gereği, acil durumlarda arıtılmış su transferi yapılmasının kararlaştırıldığı ve bu çerçevede gerekli altyapının oluşturulduğu hatırlatıldı.
Günlük ortalama 620 litre/saniye su akışıyla barajdan İzmir'e su sağlanmaya devam edilirken, PETKİM yetkilileri sürecin İZSU talebi doğrultusunda sürdüğünü belirtti.