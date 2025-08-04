İzmir'de akmayan suya tasarruf çağrısı!

İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü. İklim değişikliği, düzensiz yağış rejimi ve artan nüfus baskısı nedeniyle şehrin su kaynakları alarm veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada mevcut gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda ciddi su sıkıntısı yaşanabileceği vurgulanırken, İZSU tarafından "Her Damla Değerli" vurgusuyla acil tasarruf çağrısı yapıldı.

İZMİR'İN su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2000'li yılların başında, ortadaki minarenin zirvesine kadar yükseldiği belirtiliyor. Gerekli tedbirler alınmadığı için barajın bugünkü görüntüsü, su kıtlığının bir kanıtı oldu. 'ÖNLEM İÇİN GEÇ KALINDI'

İzmir, iklim değişikliğinin en çarpıcı etkilerinden biri olan su kıtlığı ile karşı karşıya. Çeşme'de önlem amaçlı gerçekleştirilen su kesintilerinin süresi uzarken İZSU 6 Ağustos'tan itibaren belirlenen bölgelerde de bu önlemlerin alınacağını belirtti.