İzmir'in o ilçelerinde yaşayanlar dikkat! İZSU duyurdu: 19 saatlik su kesintisi 4 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR'DE 19 SAATLİK SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS PAZARTESİ
ÇEŞME
Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak; yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklar ile karşılayabilmek için Çeşme İlçesi genelinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:00 ile 01 Ağustos 2025 Cuma günü saat 09:00 arasında 10 (on) saat boyunca su verilemeyecektir.
Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacak olup, planlamada bir değişiklik olması halinde idaremizce gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
KONAK-BORNOVA
Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09:00 ile 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 04:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Zorunlu su kesintisinden;
Konak İlçesine bağlı Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent Mahalleleri ile,
Bornova İlçesine bağlı Çamkule, Meriç Mahalleleri etkilenecektir.
BORNOVA ATATÜRK
04.08.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ
04.08.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN AYVACIK
04.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ÇAMLIÇAY
04.08.2025 saat 10:24 ile 12:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ, BIÇAKÇI, BOZCAYAKA, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, KEMENLER, KONAKLI, MESCİTLİ, OVAKENT, PİRİNÇÇİ, YENİCEKÖY, YOLÜSTÜ
04.08.2025 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BIÇAKÇI
03.08.2025 saat 22:16 ile 04.08.2025 saat 11:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.