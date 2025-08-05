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Çeşme trafiği 30 yıldır aynı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çeşme trafiği 30 yıldır aynı

İZMİR'İN ünlü tatil beldesi Çeşme uzun yıllardır tatilcilerin gözdesi. Çeşme'yi çekici kılan güzelliklerin sonucunda yaşanan en büyük problem ise trafik. 1980'li yıllarda Çeşme'ye giden İzmirliler 'tali' denilecek kadar dar bir yolu kullanıyordu.

Çeşme trafiği 30 yıldır aynı

1980'Lİ yıllarda Çeşme'ye tek şeritli yoldan gidiliyordu ve trafik çok yoğundu. 30 yıl sonra bugün 6 şeritli otobanda hala uzun kuyruklar oluşuyor

TRAFİK sorununu çözmek için İzmir ile Çeşme arasına bir otoban yapılması kararı, "Sonu bir yere bağlanmayan otobana bu kadar yatırım yapılır mı?" denilerek eleştirilmişti. Otoban açıldıktan sonra Çeşme'ye ulaşım kolaylaştı ama hala trafik sorunu yaşanıyor.

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