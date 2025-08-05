‘Çöp sorunu tesislerle çözülecek’

BASIN mensuplarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir için Çöp Master Planı hazırlanacağını ve çevreye zarar vermeyecek çöp toplama, ayrıştırma ve bertaraf çalışmalarının yapılacağını duyurdu. Tugay, "İnsanlarımız merak etmesin, en kısa zamanda yazılı bir doküman haline getireceğimiz Çöp Master Planı'na uygun olarak kentimizde geri dönüşüm atıklarını topladığımız, ayrıştırdığımız tesislerimiz, organik atıkları kompost yaptığımız tesislerimiz, inşaat atıklarını uygun şekilde parçalayıp depoladığımız alanlarımız, mobilya atıklarını bertaraf ettiğimiz alanlarımız, tehlikeli atıkların bertaraf alanı olacak. Dünyanın en modern şehrinde ne yapılıyorsa o şekilde çöplerimiz toplanacak, ayrıştırılacak, bertaraf edilecek. Çevreye bir gram zararı olmayacak. Bu çalışmayı yapacağız" dedi. Yamanlar'da çöp tesisi yapılmasıyla ilgili sürecin tamamlanmadığını kaydeden Tugay, "Orada Devlet Su İşleri raporuna göre altı kuyu açıp bu kuyulardaki suyu çekmeniz lazım" dedi