İzmir dahil 10 ilde "change otomobil" operasyonu: 31 şüpheli yakalandı, 45 araç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık", "Oto hırsızlığı" ve "5607 SKM" suçları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, piyasadan temin ettikleri ağır hasar kaydı bulunan araçların seri numaralarını yurt dışından getirdikleri ve hacizli araçların üzerine uyguladıkları tespit edildi. Bu araçları satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 31 KİŞİ YAKALANDI, 45 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'un Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 45 araç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrolle serbest kalırken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, daha önce 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

"Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır"

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen araçlar Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Sergi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Asayiş Şube Müdülüğümüz, ağır hasarlı araçların motor şase numaraların yurt dışından gelen veya haciz yakalamalı araçların oto şase numaralarına uyarlayarak change yapıp satan haksız kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 37 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı cezaevinde 19'su tutuklanmış 12'si adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Operasyonlar kapsamında 45 adet oto ele geçirilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, hile ve sahtekarlıkla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.