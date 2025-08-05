İzmir Kemalpaşa’da çöp dağları oluştu

- Kemalpaşa'da çöp dağları oluştu

- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde transfer edilmeyen çöpler sağlığı tehdit ediyor

İzmir ve ilçelerinde yaşanan çöp sorununa bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemalpaşa'da bulunan çöp transfer merkezinden düzenli olarak çöp alınmadığı için ilçe belediyesi tarafından toplanan çöplerin kamyonlarla araziye boşaltıldığı görüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, olayın her açıdan sıkıntılı olduğunu belirterek, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyesinin bir an evvel bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Yaşar, "Düşünebiliyor musunuz? Zaten CHP'li Kemalpaşa belediyesi tarafından ilçeye yapılması gereken rutin belediye hizmetleri tam anlamıyla yerine getirilmiyordu. Şimdi yarım-yamalak toplanan çöpler de ovaya dökülüyor. Adeta çöp dağları oluşmuş. Bu çöpler halk sağlığı başta olmak üzere yeraltı suları, tarım arazilerine zarar verir, yangınlara yol açabilir. Yaz aylarında olduğumuz için koku ve sinek istilası ile başbaşa kalabiliriz. Hem halk sağlığı hem çevre sağlığı açısından içler acısı bir durum yaşanıyor. Çöp transfer merkezinden çöpler düzenli alınmadığı için çöp araçları ilçeden toplanan çöpleri ovaya döküyorlar. Bu çöpler ne zaman alınacak. Zaten günlük toplanan çöpler düzenli olarak alınmazken ve çöp yığınları ne kadar kalacak. Biz Kemalpaşalılar olarak bu sorunun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çöp döküm alanının hem ilçe merkezine hem de sanayi kuruluşlarına oldukça yakın bir yerde olduğunu da vurgulayan İlçe Başkanı Metin Yaşar, alanın aynı zamanda ilçe mezarlığının da hemen alt kısmında olduğunu belirtti.

Döküm alanında hayvan leşlerinin de olabileceğine dikkat çeken Yaşar, köpeklerin buradan insanlara salgın hastalık bulaştırabileceğini dile getirdi.