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İzmir'de yaşlı adam domuz sürüsüne motosikletle çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de yaşlı adam domuz sürüsüne motosikletle çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti

Dün gece saat 23.30 sıralarında Göllüce Mahallesi'nde meydan gelen kazada, Tuncay Tireli (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet domuz sürüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tireli, asfalt zemine savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge gelen jandarma ekipleri yolun güvenliğini sağlarken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Tuncay Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tireli'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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