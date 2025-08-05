İzmir’in su çilesi derinleşiyor

İZMİR'E su sağlayan barajlarda su seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Kuraklık riskinin artmasıyla birlikte kent genelinde su tasarrufu uygulamaları devreye alındı. Bir süredir bazı ilçelerde kesintiler yaşanırken, 6 Ağustos'tan itibaren kente kısmi su kesintileri uygulanmaya başlanacak. İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeye gerilerken, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu belirtildi. Bu kapsamda, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos'tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

'KRİZ ADETA BAĞIRA BAĞIRA GELDİ'

MHP 27. Dönem İzmir Milletvekili, MHP MYK Üyesi, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, hidrobiyolog ve sosyolog Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir'de yaşanan su krizine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, 2018 yılından bu yana uyarılarda bulunduklarını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. "Susuzluk bağıra bağıra geldi" diyen Prof. Dr. Kalyoncu, İzmir'in yıllardır yanlış yönetildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Kalyoncu

"Sünger şehir dediler, şehir kevgire döndü" ifadelerini kullanan Kalyoncu, şöyle devam etti: "Yıllardır İzmir'i yönetenler sorunlara sorun ekleyerek şehri yaşanmaz hale getirdi. Bugün 10 saat su kesintisi yapanlar, seneye, sonraki seneye ve gelecek yıllarda ne yapacak? Su sıkıntısı 24 saat kesinti yapılarak mı çözülecek?" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, "Su kesintileri yapmak yerine önlem almalı ve aldığı önlemleri vatandaşla şeffaf şekilde paylaşmalıdır. Su sorunu sadece bugünün değil, gelecekte de büyüyerek devam edecek bir krizdir" diyerek uyarılarını yineledi.

12 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROF. Dr. Kalyoncu, su sorununun çözümüne yönelik önerilerini de yineledi. Özellikle kayıp-kaçak suyun kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çeken Kalyoncu, alınması gereken önlemleri 12 madde halinde şöyle sıraladı:

1. Su kayıp ve kaçakları bir an önce kontrol altına alınmalı.

2. Arıtılmış su yeniden sisteme kazandırılmalı.

3. Kanalizasyon ile yağmur suyu kanalları birbirinden ayrılmalı ve yağmur suyu depolanmalı.

4. Yağmur suyu hasadı yapılarak kapalı alanlarda buharlaşma önlenmeli.

5. Kayıtsız su kuyuları kayıt altına alınmalı ve denetlenmeli.

6. Şehir içi sulamalarda vahşi sulama terk edilmeli, kapalı basınçlı damla sulama sistemine geçilmeli.

7. Yüzme havuzlarında kullanılan su ve kaçak tüketim kontrol altına alınmalı.

8. Keyfi su kullanımları denetim altına alınmalı.

9. Araç yıkamalarında gri su kullanımı sağlanmalı.

10. Yeraltı depolama sistemleri yaygınlaştırılmalı.

11. Bidon dağıtımı gibi uygulamalardan vazgeçilip bilimsel su depolama yöntemleri uygulanmalı.

12. Vatandaşlar su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeli