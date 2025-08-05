Kaçak yapıda yangın musluğu şoku

İzmir son günlerde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadele ederken, Buca ilçesinde belediye ekiplerince tespit edilen kaçak yapı 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti. Kerim Ç'nin hazine arazisi üzerine tek katlı kaçak yapı inşa ettiği, bu da yetmeşmiş gibi ruhsatsız binayı yangınlarda hayati öneme sahip yangın musluğu üzerine yaptığı ortaya çıktı. Kerim Ç'nin İtfaiyenin yangın musluğunu kaçak binanın içine alacak şekilde inşa etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Eşine ancak Karadeniz fıkralarında rastlanacak traji komik olay, Buca ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi'nde ortaya çıktı.

Kerim Ç'nin yangın musluğu üzerine kaçak yapı inşa ettiği ortaya çıktı. Ekipler şahıs hakkında kaçak ve ruhsata aykırı bina inşa ettiği için işlem yaptı. Kaçak yapının en yakın zamanda yıkılması beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4004 ile 4001 sokak kesişiminde yer alan ve mülkiyeti devlete ait olan hazine arazisi üzerinde tek katlı kaçak bir yapı inşa edildiğini fark etti. Zabıta ekipleri yaptıkları incelemede kaçak yapının Kerim Ç. tarafından yapıldığını belirlerken, tek katlı yapının camından içeri baktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Kaçak yapının inşa edildiği arazi üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın musluğu bulunduğu, Kerim Ç.'nin de olası yangınlarda itfaiye ekiplerinin kullanması için konulan yangın musluğu üzerine kaçak yapısını inşa ettiği ortaya çıktı. Yangın musluğunu ruhsatsız bina içerisinde adeta kamufle eden Kerim Ç.'nin Hazine arazisi üzerine kaçak yapı inşa ettiği yetmezmiş gibi bir de yangın musluğunu bu şekilde kapatması şaşkınlık yarattı.