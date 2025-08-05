Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ mesaisi! Komisyonun adı belli oldu

"Terörsüz Türkiye" diye adlandırılan sürece ilişkin TBMM'de kurulan komisyon, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Komisyon, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşması ile başladı. Kurtulmuş, konuşmasının ardından komisyona katılan partilerin temsilcilerine söz verdi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, "Biz elbette uzun bir siyasi tarihin bütün yükünü ve sorunlarını bu komisyonun omuzlarına yükleme taraftarı değiliz. Ancak sürecin sadece güvenlik bürokrasisinin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler ile toplumun beklentileri arasında bir optimum denge kurabileceğinize inanıyoruz. Böyle bir dengenin sürece olan toplumsal desteği artıracağına ve siyasal riskleri de minimalize edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla komisyon silahlarını bırakmaya karar vermiş bir örgütün tasfiye sürecine şahitlik etmesinin yanı sıra ülkemizin demokrasi açığını kapatmakla ile ilgili bir çalışma içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

"SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konuşmasında Türkiye'nin eline çok büyük bir fırsat geçtiğini belirterek, "Ülkemizin enerjisini sömüren, sosyal maliyeti gerçekten çok yüksek bir terör belasını tarihin çöplüğüne atmak için elimizde büyük bir fırsat var, bu fırsatı heba etmeyelim. Birbirimizi itibarsızlaştırmak yerine anlamaya çalışalım ve komisyonun değerli üyelerinin buna uyacağını umuyor ve bekliyorum. Bu komisyondaki görevimiz terörsüz Türkiye ile bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tespit ederek müşterek çözümler üretmektir. Askerimize, polisimize, korucumuza, öğretmenimize, şehidimize ve terör nedeniyle büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz. Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten, vatandaşların ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlar atılırken yeni bir dili de inşa edelim. Ayrıca bu süreç 2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-25 versiyonu değildir. O süreç tekrarlanmıştır ve yeniden de canlandırılmayacaktır. Anılan dönemde çözüm sürecine katılanların görev yaptıkları faaliyetler nedeniyle idari ve hukuki bir tahribata uğramamak için 4 maddelik bir kanun maddesi hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Bu kanun halen yürürlüktedir ancak bu dönemde benzer bir yasaya ihtiyaç yoktur. Yeni anayasa hazırlamak ve anayasanın bazı maddelerini değiştirmek gibi komisyonun bir görevi de yoktur" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR MİLLET PROJESİDİR"

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçerken Türkiye'nin de tarihi bir kararın eşiğinde olduğunun altını çizen AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye bir millet projesidir. Milletimizin besleyip büyüttüğü bir özlemdir. Bu topraklarda yaşayan her bir ferdin talep ve beklentisidir. Bu proje emperyalizmin oyunlarını boşa çıkaran bir adımdır. Emperyal güçlerin bölgedeki çıkar hesaplarına karşı Türkiye'nin ilk duruşunun bir tezahürüdür. Bu hedefin gerçekleşmesinde devletin kararlılığı ve siyasetin sahiplenmesi çok önemli bir eşiktir. Siyaset kurumumuzun bu konuda pozitif tutumu olması da bu süreçteki önemli kaldıraçtır. Sürecin Yüce Meclis çatısı altında yürütülmesi demokratik bir zemine kavuşmasıdır. Temsilin ve vekaletin olduğu yerde meşruiyet de vardır. Seçmenlerin kahir ekseriyetinin temsil edildiği, demokratik temsil kabiliyeti çok yüksek bir Meclis'te, böyle bir heyetin süreci sahiplenmesi Türk siyasi tarihimiz ve devlet pratiğimizde önemli bir örneklik teşkil etmektir. Bu süreç yarım asırlık bir acıyı sona erdirmeyi hedefleyen bir kardeşlik projesidir. Terörün aramıza koyduğu duvarları yıkmak, aynı bayrak altında yeniden kenetlenmek için daha güçlü bir şekilde buluşmak için tarihi bir fırsattır. Farklı siyasi partilere ve dünya görüşlerine sahip olsak da bu Meclis çatısı altında ortak duygularla aynı amaç için bir aradayız" dedi.