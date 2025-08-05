Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki: “Susuzluğun sorumlusu belediyecilik zafiyetidir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Arıtma tesislerinde hepimize adeta aptal muamelesi yapılıyor" sözlerini eleştiren Bursalı, "Siyaseti sorumluluktan kaçış aracı değil, çözüm üretme zemini olarak gören biri olarak soruyorum: Siz ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

"SUYU GETİRMEK DSİ'NİN GÖREVİ DİYORLAR AMA KENDİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYORLAR"

Açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen altyapı ve yerel hizmetleri yerine getirmediğini vurgulayan Bursalı, "Devlet kurumlarının İzmir için bugüne kadar hayata geçirdiği büyük su yatırımları ortada. Gördes Barajı, Karareis Barajı, Tahtalı Havzası gibi yatırımlar bu milletin vergileriyle yapılmış kamu eserleridir. Sizin bu hizmetlere hangi katkınız oldu?" dedi.

"İZMİR'İN ADI, CHP'Lİ BELEDİYECİLİĞİN BAŞARISIZLIĞI YÜZÜNDEN ÇIKTI"

Tugay'ın "CHP'liler naif olduğu için İzmir'in adı çıktı" sözlerine de yanıt veren Bursalı, "İzmir'in kötü anılmasının sebebi 'naiflik' değil, yıllardır süregelen CHP belediyeciliğinin hizmet üretememesi ve kronik sorunları çözememesidir" ifadelerini kullandı. Bursalı, Başkan Tugay'ın "Gezmekle olmuyor bu işler" sözlerini de hatırlatarak, "Bu söz en çok kendisini tarif ediyor. Sürekli açıklama yapıyor ama hiçbir somut adım atmıyor. İzmir susuzken algı peşinde koşmak siyasi sorumlulukla bağdaşmaz" dedi.

"İZMİR ARTIK MAZERET DEĞİL, MAHARET BEKLİYOR"

Şebnem Bursalı açıklamasının sonunda, İzmir için çözüm odaklı bir çağrıda bulundu:

"İzmir için artık bahane değil, hizmet üretme zamanıdır. Merkezi hükümetle kavga ederek değil, iş birliği yaparak bu sorunlar çözülür. Sayın Tugay'a çağrım nettir: Polemik değil, proje üretin. Mağduriyet değil, maharet gösterin. İzmir susuz, İzmirli öfkeli. Ve İzmir artık çözüm bekliyor."