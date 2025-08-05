Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ağustos Salı

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Fatih
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
15:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( 1047 1045 1041 1042 Sk. 1044 1046 İmam Tepe Yolu )
Atatürk
Fevzipaşa
İsmetpaşa
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan
10:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
Nazarköy
Yukarıkızılca Merkez
Çiniliköy
09:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çobanlar
09:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık
Camikebir
Düzce
Tepecik
Sığacık
Turabiye
09:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Bademler