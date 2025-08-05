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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ağustos Salı

Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ağustos Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Fatih

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

15:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( 1047 1045 1041 1042 Sk. 1044 1046 İmam Tepe Yolu )
Atatürk
Fevzipaşa
İsmetpaşa

09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan

10:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
Nazarköy
Yukarıkızılca Merkez
Çiniliköy

09:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çobanlar

09:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık
Camikebir
Düzce
Tepecik
Sığacık
Turabiye

09:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Bademler

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