YEŞİLİ ile ünlü İzmir'in Tire ilçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İBB'ye defalarca 'vahşi çöp depolama' ceza kesmesine rağmen hızla devasa bir çöplüğe dönüşüyor. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Karateke köyündeki mera alanının ısrarla çöp depolama alanı olarak kullanılmasına isyan etti. Uğurlu, "Harmandalı'nın yükü Tire'ye yıkılamaz" dedi. Uğurlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "çöp, çukur, çamur" ifadesini hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kötü yönetiminin bu sorunların temel sebebi olduğunu vurguladı.