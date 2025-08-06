Domuz sürüsüne çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti. Önceki gece 23.30 sıralarında Göllüce Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Tuncay Tireli (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet domuz sürüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tireli, asfalt zemine savruldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, iki çocuk babası Tuncay Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tireli'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.