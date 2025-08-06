Su kıtlığı İzmir’i esir aldı: Barajlarda tarihi düşüş

PARKLAR SARARDI

İzmir'de su tüketimini azaltmak için İZSU'nun geçen ay aldığı karar kapsamında belediyeye ait yoğun su harcayan park ve bahçelerin abonelikleri iptal edildi. Sulanmayan yeşil alanlar, sıcak havanın da etkisiyle kurudu. Konak Meydanı, Karşıyaka sahili gibi alanlarda çimler sarıya büründü.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2023 yılı verilerine göre parklarda yıllık 5 milyon metreküplük bir su tüketimi olduğu kaydedilmişti.

MERKEZ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ BUGÜN BAŞLAYACAK

Kentte su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle bugünden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 merkez ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak.